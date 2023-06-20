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Mersin'de yolcu otobüsü önce kamyona, ardından tıra çarptı: 1 ölü, 28 yaralı

Mersin'de yolcu otobüsü önce kamyona, ardından tıra çarptı: 1 ölü, 28 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Antalya'dan Adana'ya yolcu taşıyan otobüs, önce kamyona, ardından ise park halindeki tırın kupasına çarptı. Kazada otobüs sürücüsü hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı.

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Korkunç kaza, Tarsus ilçesine bağlı hal kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Adana'ya doğru seyahat eden M.N. idaresindeki 07 ABS 372 plakalı otobüs önce 33 NYS 13 plakalı kamyona, ardından park halindeki 33 R 6312 plakalı tırın kupasına çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada otobüsün sürücüsü M.N. ise hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 28 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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