Anadolu Efes Ergin Ataman'a veda etti

Anadolu Efes, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Başantrenör Ergin Ataman'la yolların ayrıldığını açıkladı.

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Anadolu Efes, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Başantrenör Ergin Ataman'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Unutulmaz başarılar, sayısız kupa ve çok özel hikayeler. Verdiğin emekler ve bu kulübe yaşattıkların için sonsuz teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

Başarılı antrenör bundan sonra Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıracak. Ataman, Pınar Karşıyaka maçının ardından yaptığı açıklamada ise " Hayatta bazen bazı riskler, bazı değişimler almak gerekiyor. Hayatım boyunca hep meydan okumalara girdim. Bu da benim için yeni bir meydan okuma. Ülkemi Yunanistan'da en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Anadolu Efes basketboldaki benim yuvam, benim kulübüm. Onlara önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum." şeklinde konuşmuştu.