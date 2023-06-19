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Kütahya'da trafik kazası: 11 yaralı

Kütahya'da trafik kazası: 11 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, işçileri taşıyan iki otobüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Mehmet Ç. yönetimindeki işçi taşıyan otobüs, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 3. kilometresinde, aynı yöne giden ve önüne hayvan çıkması nedeniyle aniden duran Kasım K.'nin kullandığı işçi taşıyan diğer otobüse arkadan çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Mehmet Ç. ile aynı otobüste bulunan 10 işçi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden Mehmet Ç. ile 10 işçi, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan araçların, Tavşanlı Organize Bölgesi'nde çalışan işçileri taşıdığı öğrenildi.

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