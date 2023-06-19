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Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'la yaptığı anlaşma belli oldu

Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'la yaptığı anlaşma belli oldu

Suudi Arabistan'ın turizm elçisi olan Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kazanacağı ücret açıklandı.

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Sezonu Paris Saint-Germain forması altında Ligue 1 şampiyonluğuyla tamamlayan ve geçtiğimiz ay Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret sonrası Fransız ekibinde kadro dışı kalan Lionel Messi'nin yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu.

New York Times'ın haberine göre; PSG'den ayrılan ve MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olan Suudi Arabistan Turizm Elçisi Messi, 3 yıl boyunca ailesiyle Suudi Arabistan'daki tatilleri ve sosyal medyada ülkeyi tanıtım amaçlı yaptığı paylaşımları için 25 milyon dolar kazanacak.

Suudi Arabistan'dan para kazanacak

Haberde Mayıs 2022'de yaptığı Suudi Arabistan ziyaretinin bakanlık ile arasındaki işbirliğinin başlangıcı olduğu ve o dönem paylaştığı bir fotoğraf sonrası 2 milyon dolar kazandığı aktarıldı.

Yapılan anlaşmada şu maddeler yer alıyor:

- Yılda en az beş günlük tatil veya her biri 3 günlük olacak şekilde 2 yılda bir yapılacak tatil için 2 milyon dolar verilecek. Ayrıca Messi ve 20 kadar aile üyesinin masrafları ve beş yıldızlı otelde konaklama masrafları ülke hükümeti tarafından karşılanacak.

- Tatil dışında futbolcu sosyal medya hesabından yılda 10 kez Suudi Arabistan'ı tanıtmak amacıyla paylaşım yapacak ve bunun karşılığında 2 milyon dolar alacak.

- Hayır işleri ve topluluğa hitap etmesi için 2 milyon dolar verilecek.

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