Yüzde 25 zam sınırlaması sürecek mi? Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milyonlarca insanın merak ettiği kira zammı sınırlaması devam edecek mi sorusuna yanıt verdi. Bakan Tunç, yüzde 25 kira zammı sınırlamasının üzerinde çalışıldığını ve süresinin uzatılacağını duyurdu.Abone ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milyonlarca insanın merak ettiği kira zammı sınırlaması devam edecek mi sorusuna yanıt verdi. Bakan Tunç, yüzde 25 kira zammı sınırlamasının üzerinde çalışıldığını ve süresinin uzatılacağını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kiralara getirilen yüzde 25 artış sınırı düzenlemesi uzatılacak, çalışıyoruz" dedi.