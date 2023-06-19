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Faik Öztrak'tan Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı mesaj

Faik Öztrak'tan Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı mesaj

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’de değişim çağrısı gündemdeki yerini korurken Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın sözleri dikkat çekti. Öztrak "Parti meclisimizin kurultay tarihimize karar vermesine kadar, genel merkezimiz, meclis grubumuz, belediye başkanlarımız kendi işlerine yoğunlaşacak." dedi.

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MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Faik Öztrak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu."Önümüzdeki yerel yönetim seçimleri, ağır güvensizlikle malul Erdoğan hükümetinden kurtulmak için önemli bir fırsattır. Seçimde onları uğratacağımız büyük hezimet bunun önünü açacaktır. İstediğimiz sonuçları alamadığımız bir genel seçim geçirdik. Son genel seçimde, ülkemizde 25 milyondan fazla insanın oyunu aldık. Ama seçimi kazanamadık." ifadelerini kullanan Öztrak, parti içinde esen değişim taleplerine de değindi ve şunları kaydetti:

"Belediye başkanlarımız kendi işlerine yoğunlaşacak"

Partimizin eksiklerini giderme, yenilenme ve değişim sürecinin en sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için gereken her şeyi yapacağız.

 İl kongrelerimizin sona ermesine ve parti meclisimizin kurultay tarihimize karar vermesine kadar, genel merkezimiz, meclis grubumuz, belediye başkanlarımız kendi işlerine yoğunlaşacak. Üyelerimiz, delegelerimiz işini yapacak, örgütümüzü, genel merkezimizi ve tüzüğümüzü yenileyecek yapıyı büyük bir olgunlukla inşa edecek.

 Meclis grubumuz işini yapacak millet adına iktidarı denetleyecek. Milletin derdine derman olacak yasaları Meclis'in gündemine taşıyacak. Milletvekillerimiz tatil demeden sahada olacak, örgütümüzle birlikte mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev çalışacaktır.

Belediye başkanlarımız işini yapacak, eserleriyle, halk içinde çalışmalarıyla, yerel yönetim seçimlerine hazırlanacak. Partimiz için en güvenli liman CHP delegelerinin sinesidir.

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