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Şırnak'ta YKS için evden çıkan gençten haber yok!

Şırnak'ta YKS için evden çıkan gençten haber yok!

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde kaybolan 19 yaşındaki Hüseyin'i arama çalışmaları devam ediyor.

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İlçenin Sulak köyünde yaşayan Hüseyin Yoncuz (19), kent merkezindeki bir okulda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceğini belirterek, 16 Haziran Cuma günü evden ayrıldı.

Sınava girmediği tespit edilen Yoncuz'dan 3 gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Yoncuz'un bulunması için jandarma ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ağabey Mehmet Yoncuz, AA muhabirine, "Kardeşim Şırnak'a gitmemiş. Kardeşimin kaçırıldığını düşünüyorum." dedi.

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