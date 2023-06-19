Şırnak'ta YKS için evden çıkan gençten haber yok!

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde kaybolan 19 yaşındaki Hüseyin'i arama çalışmaları devam ediyor.Abone ol
İlçenin Sulak köyünde yaşayan Hüseyin Yoncuz (19), kent merkezindeki bir okulda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceğini belirterek, 16 Haziran Cuma günü evden ayrıldı.
Sınava girmediği tespit edilen Yoncuz'dan 3 gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Yoncuz'un bulunması için jandarma ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Ağabey Mehmet Yoncuz, AA muhabirine, "Kardeşim Şırnak'a gitmemiş. Kardeşimin kaçırıldığını düşünüyorum." dedi.