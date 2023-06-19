Ömür Akkor Şef kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Ömür Akkor evli mi?

Şef Ömür Akkor, MasterChef All Star yarışmasına konuk şef olarak katıldı. Akkor, Türk mutfağına dair çalışmaları için 81 ili gezdi. Yemekler üzerine kitaplar yazdı. Peki, Ömür Akkor aslen nereli, evli mi?

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Şef, seyyah ve yazar Ömür Akkor, MasterChef'e konuk olarak katıldı. Anadolu ve Türk mutfağını anlattığı kitapları bulunan Ömür Akkor, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde Gastronomi Ödülü’ne layık görülmüştü. Akkor, Anadolu mutfağını, il il, ilçe ilçe işleyen Akkor, Türkiye’nin ardından Balıkesir’in de lezzet haritasını çıkarmıştı.



Ömür Akkor, 4000 yıllık yemekleri yeniden yaptı. Türk ve Anadolu mutfağına dair kitapları bulunan Akkor'un 200'den fazla makalesi vardır. Kitapları 'Dünyanın en iyisi' seçildi. İşte, Ömür Akkor hayatı...

Ünlü şef Ömür Akkor kimdir?

Ünlü şef Ömür Akkor, 1975 yılında Kilis'te dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi'nde İktisat eğitimi gördü. 5 yıl Bursa‘nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına aldı. Türkiye’nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük’te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak yer alan Ömür Akkor, 4000 yıllık yemekleri yeniden hayata geçirdi.

Şef Akkor, 25 yıl boyunca Türkiye mutfağı üzerine çalışmalar yapmak için 81 ili gezdi ve “Türk mutfağı için 250.000 km” projesini tamamladı. Anadolu ve Türk mutfağını anlattığı 26 adet kadar kitabı ve 200'ü aşkın makalesi vardır. 2012, 2015, 2016 yıllarında yazdığı kitaplar Gourmand Cookbook Awards tarafından farklı kategorilerde ''Best İn The World'' (Dünyanın En İyisi) seçildi. Akkor'un Yunus Emre adında bir de ikiz kardeşi vardırç Evli olup olmadığına dair kezin bilgi bulunmuyor.