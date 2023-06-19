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378 bin TL harcayarak 'köpek olma' hayalini gerçekleştirdi! Kafese bile girdi...

378 bin TL harcayarak 'köpek olma' hayalini gerçekleştirdi! Kafese bile girdi...

JAPONYA'da yaşayan bir adam büyük bir servet harcayarak "hayalini" gerçekleştirdi... Kendisini Toco-san olarak tanıtan adam, patilerinden tüylerine ve gözlerine kadar aşırı gerçekçi bir köpek kostümü yaptı ve bunun içine girerek köpek oldu.

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Japonya’da yaşayan Toko-san isimli bir adam görenleri şaşkına çeviriyor. “Çocukluktan beri en büyük hayalim” dediği “köpek olmayı” gerçekleştirmek için kesenin ağzını açan Toko-san 2 milyon Japon Yeni (yaklaşık 378 bin TL) harcayan ve Border Collie cinsi köpek benzeri bir kostüm yapan en ince detayları da gözden kaçırmadı.

Bu kadar para harcarken, köpeğin tüylerinden, gözlerine, patilerinden kulaklarına kadar herr detayı gerçeğe dönüştüren adam kostümü giyer giymez bir köpek gibi yaşamaya başladı.

Bir şirket tarafından “özel dikim” olarak hazırlanan köpek kostümünün üretiminin 40 gün sürdüğü belirtildi. Kostümü giydikten sonra evinin içinde köpek gibi dolaşan, tasma takan, kabından mama yiyen ve esneyerek uzanan adam bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

YouTube üzerinden gündelik yaşamından kesitler sunan adamı binlerce insan takip ederken, videoları ise milyonlarca izlendi. Köpek olan adam, “Benim adım Toco, ben bir hayvan olmak istemiştim ve şimdi bir collie cinsi köpek oldum” dedi. İlk videosunu 2022 yılında yükleyen adam bazı videolarda yerde takla atarken, bazen de patilerini yalarken görülüyor.

Bazı videolarda adam kafesinin içinde dinlenirken görülüyor

Gerçek kimliğini açıklamayan Toko-san, “Vücudumun ölçüsü göz önüne alınınca büyük bir hayvan seçmem gerektiğini düşündüm. Gerçekçi bir model olması için de köpek olmaya karar verdim” dedi. Toko-san, “Kostüm bazı kısıtlamalara da sebep oluyor, özellikle hareket ederken. Fakat çok hareket edersem bu köpeğin gerçekçiliği ortadan kalkacak” yorumunu yaptı.

Toko-san’ın paylaşımları da sosyal medyayı ikiye böldü… Bazı kullanıcılar adamı özgüveni ve “hayalini gerçekleştirdiği” için tebrik ederken birçok kullanıcı ise bu adamı ve kostümünü rahatsız edici buldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Hayalini gerçekleştirebildiğin için çok mutluyum. Köpek olmak eğlenceli bir şeye benziyor” yorumunu yaparken bir diğer kullanıcı ise, “Bu ne kadar sevimli bir köpek” dedi.

Fakat bazı sosyal medya kullanıcıları ise, “Ne kadar para harcarsan harca gerçek bir köpek olamazsın” derken, adamın parasını boşa harcadığını söyledi.

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