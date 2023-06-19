BIST 5.344
DOLAR 23,60
EURO 25,77
ALTIN 1.481,28
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi korkutuyor!

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi korkutuyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl yağışların ardından yüzde 49,66'ya yükselen barajlardaki su seviyesi, yaz mevsimine girilmesiyle yüzde 45,89'a düştü.

Abone ol

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 26,05, Büyükçekmece'de yüzde 29,93, Darlık'ta yüzde 62,63, Elmalı'da yüzde 38,26, Istrancalar'da yüzde 27,04, Kazandere'de yüzde 2,53, Ömerli'de yüzde 77,08, Pabuçdere'de yüzde 3, Sazlıdere'de yüzde 29,73, Terkos'ta ise yüzde 38,5 olarak kaydedildi.

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 334,51 kilogram oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 398,62 milyon metreküp seviyesinde kaydedildi.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 197 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 399,88 milyon metreküp olarak gerçekleşirken içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 494,76 milyon metreküp oldu.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 19 Haziran tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 83,19, 2014'te yüzde 26,36, 2015'te yüzde 88,86, 2016'da yüzde 74,45, 2017'de yüzde 79,15, 2018'de yüzde 82,22, 2019'da yüzde 82,1, 2020'de yüzde 64,78, 2021'de yüzde 74,81, 2022'de ise yüzde 76,49 olarak kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef Mustafa Aydın kimdir, aslen nereli? Mustafa Aydın evli mi?
Masterchef Mustafa Aydın kimdir, aslen nereli? Mustafa Aydın evli mi?
Yeni asgari ücret bayramdan önce belli olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama
Yeni asgari ücret bayramdan önce belli olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Çin'den ABD'ye zeytin dalı: Dünya ikimize yetecek kadar büyük!
Çin'den ABD'ye zeytin dalı: Dünya ikimize yetecek kadar büyük!
Almanya Başbakanı'ndan Rusya-Ukrayna Savaşı uyarısı!
Almanya Başbakanı'ndan Rusya-Ukrayna Savaşı uyarısı!
İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine bir tepki de Almanya'dan
İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine bir tepki de Almanya'dan
Doğu Perinçek'ten Ankara, İstanbul ve İzmir barolarına LGBT-i tepkisi
Doğu Perinçek'ten Ankara, İstanbul ve İzmir barolarına LGBT-i tepkisi
Celtic'in yeni teknik direktörü Brendan Rodgers oldu
Celtic'in yeni teknik direktörü Brendan Rodgers oldu
Meke Gölü'ne yılda 2,5 milyon metreküp su aktarılacak
Meke Gölü'ne yılda 2,5 milyon metreküp su aktarılacak
Temiz enerji üretmek için güneş enerjisiyle çalışan nanomateryal geliştirildi
Temiz enerji üretmek için güneş enerjisiyle çalışan nanomateryal geliştirildi
Bugün bayram yapanlar Muharrem İnce 6 ay sonra haklıymış diyecek sözleri yine gündem oldu
Bugün bayram yapanlar Muharrem İnce 6 ay sonra haklıymış diyecek sözleri yine gündem oldu
Hazine 2 ihaleyle yaklaşık 50 milyar lira borçlandı
Hazine 2 ihaleyle yaklaşık 50 milyar lira borçlandı