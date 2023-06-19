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Bugün bayram yapanlar Muharrem İnce 6 ay sonra haklıymış diyecek sözleri yine gündem oldu

Bugün bayram yapanlar Muharrem İnce 6 ay sonra haklıymış diyecek sözleri yine gündem oldu

Abdullatif Şener'in seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söylemesiyle birlikte Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçimden günler önce altılı masanın küçük ortaklarıyla ilgili söylediği "kaygılıyım" sözleri yeniden gündem oldu

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CHP'li eski milletvekili Abdullatif Şener'in seçimlerin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini ikinci turunda ise geçersiz oy attığını itiraf etmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Şener'e eleştiriler sürerken sosyal medyada  Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin altılı masanın küçük ortaklarıyla ilgili kaygılarını dile getirdiği açıklamalar yeniden gündem oldu.

Seçimden günler önce konuk olduğu televizyon programında İnce, "bir kaygım var parlamento aritmetiğinde" diyerek CHP'nin 77 milletvekilliği sırasını Demokrat Partisi, Saadet, Gelecek ve Deva'ya verdiğini belirtiyor.

"Bugün bayram yapanlar 6 ay sonra 'Muharrem ince haklıymış' diyecek"

77 kişinin içinde çoğunluğunu eski AK Partili olduğunu belirten İnce, "Öyle bir blok oluşacak ki göreceksiniz bugün bayram yapanlar altı ay sonra Muharrem İnce haklıymış diyecek" dedi. 

İnce, "Öyle ilginç bir tablo çıkacak ki bu mecliste göreceksiniz cumhuriyetçiler Atatürkçüler azınlıkta olacak" ifadelerini kullandı.

İnce, ayrıca türban tartışmasında Kılıçdaroğlu'nun kanun teklifiyle çözelim önerisine Erdoğan'ın anayasa ile çözelim önerisi getirdiğini ve CHP'den seçilen Saadet Partisi Konya milletvekilinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisine imza atmasını örnek gösterdi.

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