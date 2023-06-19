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Galatasaray'dan sözleşmesi biten Okan Kocuk'a teşekkür

Galatasaray'dan sözleşmesi biten Okan Kocuk'a teşekkür

Galatasaray Kulübü, sözleşmesi sona eren kaleci Okan Kocuk için teşekkür mesajı yayımladı.

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Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray çatısı altında yaşadığımız tüm başarılardaki katkın ve emeğin için teşekkür ediyoruz Okan. Bundan sonraki geleceğinde ve kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Galatasaray, 2019-2020 sezonu öncesinde renklerine kattığı Okan Kocuk'u bir sezon Giresunspor'a kiraladı. Okan Kocuk, sarı-kırmızılı forma altında 3 sezonda 29 resmi maçta forma giydi.

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