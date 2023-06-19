Mısır ve Ürdün'den İsrail'in 4 Filistinliyi öldürdüğü Cenin baskınına kınama

Mısır ve Ürdün, İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 4 Filistinliyi öldürdüğü baskına tepki gösterdi.

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Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskının, sivillere ateş açmasının ve hava saldırısı düzenlemesinin kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, Mısır'ın uluslararası hukukun tüm hükümleriyle ve uluslararası meşruiyet kararlarıyla çelişen bu saldırıyı tümüyle reddettiği vurgulandı.

Filistin halkına karşı sürdürülen gerilimin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, bu tür saldırıların yalnızca durumu alevlendirmeye, olayların kontrolden çıkmasına ve işgal altındaki topraklarda gerilimi azaltma çabalarını baltalamaya neden olacağı kaydedildi.

"Bedelini herkesin ödeyeceği şiddet sarmalı devam etmemeli"

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali de yaptığı yazılı açıklamada, Cenin'de 4 Filistinlinin öldürüldüğü baskını kınayarak "bedelini herkesin ödeyeceği şiddet sarmalının devam etmemesi" uyarısında bulundu.

Filistin şehirlerine yönelik baskınların durdurulması, şehirlerin tekrarlanan saldırılardan korunması ve tırmanışın durdurulması için "acil ve etkili" uluslararası eylem çağrısında bulunan Mecali, Ürdün'ün "gerginliği azaltma çabalarını baltalayan bu saldırıları ve tek taraflı icraatları reddettiğini" vurguladı.

İsrail güçleri, bu sabah Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskında biri çocuk 4 Filistinliyi öldürmüş, 42 Filistinliyi yaralamıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgedeki İsrail güçlerinin "hava ve kara operasyonlarını" sürdürdüğü kaydedilmişti.

Cenin kentine düzenlediği saldırıda yıllar sonra ilk kez "Apache" helikopter kullanan İsrail güçleri, Batı Şeria'da 20 yılı aşkın süre sonra ilk defa hava harekatına başvurdu.