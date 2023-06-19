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Milli para badmintoncu Emine Seçkin, 2 altın madalya kazandı

Milli para badmintoncu Emine Seçkin, 2 altın madalya kazandı

Milli para badmintoncu Emine Seçkin, Kanada'da katıldığı uluslararası turnuvada 2 altın madalya elde etti.

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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Ottawa'da düzenlenen organizasyonda milli sporcu Emine Seçkin, tek kadınlar finalinde İsviçreli Ilaria Renggli’yi yenerek şampiyon oldu.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren turnuvada milli badmintoncu, karışık çiftler kategorisinde de Hint partneri Prem Kumar Ale ile altın madalya aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emine Seçkin, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya sıralamasında en iyi 12 sporcunun katıldığı turnuvada, güçlü rakiplerle mücadele ederek şampiyonluğu kazandım. Gruptan ikinci çıktığım turda dünya sıralamasında birinci olan rakibimi 2-0 yendim. Paris 2024'e yüksek puan veren bu turnuvada şampiyon olmak çok gurur verici. Daha fazla çalışıp daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Bana bu imkanı veren herkese çok teşekkür ederim."

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