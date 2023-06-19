YKS sınav görevli ücretleri ne zaman yatar 2023 kaç para olacak?

3 milyondan fazla adayın katılım sağladığı YKS'nin tamamlanmasının ardından sınav salonlarında görevli olan kişilerin gözleri ücretlerin yatacağı tarihe çevrildi. Konuyla ilgili merak edilen: “ÖSYM YKS sınav gözetmen ve görevli ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman verilecek?" soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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YKS 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav salonlarında öğrencileri yönlendirmek ve sınavın kontrollü ve güvenli bir şekilde geçmesi için görevlendirilen görevlilerin gündeminde: “ÖSYM YKS sınav gözetmen ve görevli ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman verilecek?" soruları yer alıyor. İşte detaylar...

YKS gözetmen görevli ücretleri

2023 Ocak-Haziran dönemi sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.

Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.

2022 yılında Bina Yöneticisi yüzde 15'lik vergi dilimine göre 533 TL alırken 2023 yılında 694 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 1.096 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 477 TL alırken 2023 yılında 740 TL alacak.

2022 yılında Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 449 TL alırken 2023 yılında 584 TL alacak.

2022 yılında Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 463 TL alırken 2023 yılında 602 TL alacak.

2022 yılında Yardımcı Engelli Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 730 TL alacak.

2022 E-Sınav Uygulama Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 421 TL alırken 2023 yılında 548 TL alacak.

2022 yılında E-Sınav Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 365 TL alırken 2023 yılında 474 TL alacak.

2022 yılında E-Sınav Gözetmeni yüzde 15'lik vergi dilimine göre 337 TL alırken 2023 yılında 438 TL alacak.