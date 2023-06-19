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Seçim paraları yattı mı? 1.tur 2. tur seçim ücretleri bayram öncesi yatar mı?

Seçim paraları yattı mı? 1.tur 2. tur seçim ücretleri bayram öncesi yatar mı?

14 ve 28 Mayıs’ta görev alan binlerce kişi tarafından seçim sandık görevlisi paraları yattı mı sorusu araştırılıyor. Seçimde görev alanlara sandık görevlisi ücreti bankalar aracılığıyla yatırılıyor. Peki, Seçim görevli ücretleri bu ay yatar mı? Sandık görevlisi ücreti 2023 ne zaman, kaç para yatacak?

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Seçim paraları ne zaman yatacak sorusu kamuoyunun gündeminde yer alan ve dikkat çeken konulardan birisi oldu. Türkiye, 14 ve 28 Mayıs’ta seçimlere giderek büyük bir demokrasi örneği gösterdi. Seçimlerin sonucunda Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı seçildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yürütülen seçim sürecinde 81 il ve 973 ilçede kurulan sandıklarda binlerce kişi görev aldı.

Sandık görevlileri seçimlerde yer almaları sebebiyle belirli bir ücret alıyor. Haziran ayının sona ermesi ve bayramın da yaklaşmasıyla ücretlerin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?

Seçim görevli ücretleri ne zaman yatar?

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde görev alan binlerce sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatırılacağını araştırıyor. YSK tarafından yapılması planlanan sandık görevlisi ücretlerinin herhangi bir sorgulama sayfası bulunmuyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihinde görev yapan sandık kurulu üyelerine yapılacak ücretlerin ödeme tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Sandık görevlisi ücretlerinin, haziran ayının sonlarına doğru hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.

Sandık görevlisi ücretleri ne kadar?

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücret henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

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