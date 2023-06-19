Aydın'da alzheimer hastası kayıp kadının akıbeti kötü çıktı

AYDIN'ın Sultanhisar ve Yenipazar ilçeleri arasında bulunan Menderes nehri üzerindeki köprünün ayağında, yaklaşık beş gün önce kayıp ihbarında bulunulan kadının cesedi bulundu.

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Olay, Sultanhisar ve Yenipazar ilçeleri arasından bulunan Menderes nehri üzerindeki Donduran Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprüden geçen vatandaşlar köprü ayağının bulunduğu yerde suyun içinde kadın cesedinin bulunduğu ihbarında bulundu.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde cesedin, Nazilli Yeni Mahalle’de ikamet eden ve yaklaşık beş gün önce kayıp ihbarında bulunulan 71 yaşındaki Alzheimer hastası Sevim Ayşe Akarçay’a ait olduğu tespit edildi.

Yaşlı kadının cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.