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AK Parti'den 'genel af' açıklaması! 'Çalışma var 29 Ekim'de bir af gelebilir'

AK Parti'den 'genel af' açıklaması! 'Çalışma var 29 Ekim'de bir af gelebilir'

Genel af çıkarılacağı iddiaları tartışılmaya devam edilirken, AK Parti'den af iddialarıyla ilgili açıklama geldi. AK Parti Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu, genel af olmasa da bir af çalışmasının olduğunu söyledi.

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AK Parti ve MHP kulislerinde bir süredir af çalışması yapılacağı hatta bunun Cumhuriyetin 100. yıldönümünde bir genel af şeklinde olacağı iddiaları sürüyor. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir" dedi.

10 Haber'den Caner Taşpınar'a konuşan Ensarioğlu, "Af, Müslüm Doğan'ın belirttiği 29 Ekim 2023 tarihinde mi ilan edilecek" sorusuna ise Ensarioğlu “Evet olabilir" yanıtını verdi.

Eski bakan "29 Ekim'de" demişti...

Seçim hükümetinde Kalkınma Bakanlığı görevini üstlenen eski HDP milletvekili Müslüm Doğan, 29 Ekim'de af ilan edileceğini iddia etmiş, “Bana bunu AK Parti'de üst düzey bir yönetici ve af çalışmasının içinde olan arkadaşım anlattı. Ak Partili arkadaşım bu çalışmayla MHP'nin de ikna edildiğini söyledi" demişti.

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