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İstanbul'da 15 ton taklit deterjan ele geçirildi

İstanbul'da 15 ton taklit deterjan ele geçirildi

İSTANBUL'da, 15 ton taklit deterjan ve 15 bin 100 paket taklit gıda maddesi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, imal edilen taklit ürünleri yurt dışına göndermeyi amaçlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde deterjan ve gıda markaları taklit edilerek üretim yapıldığı tespit edildi.

Adrese operasyon düzenleyen polis, K.S'yi gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramada, 10 bin 779 şişede toplam 15 ton taklit sıvı deterjan, 1250 deterjan etiketi, 450'şer gramlık 15 bin 100 paket taklit mısır gevreği ele geçirildi.

Taklit ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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