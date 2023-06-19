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Dolar-Euro uçuyor! Dolar kuru bugün ne kadar? 19 Haziran 2023 piyasalarda son durum

Dolar-Euro uçuyor! Dolar kuru bugün ne kadar? 19 Haziran 2023 piyasalarda son durum

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 23,6197'den tamamladı. Haftaya yükselişle başlayan dolar 23,6740 seviyelerinden işlem görüyor. Euro ve sterlinde son durum ne? Analisteler ne diyor?

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Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 23,6740'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 25,8740'ta bulunurken, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 30,3590'dan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" tonlu açıklamalarının ardından yükseliş eğiliminde hareket eden dolar endeksi günü yüzde 0,2 artışla 102,3 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 102,4 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışının altında 1,0930 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in para politikalarına ilişkin devam eden belirsizliklerin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 74 ihtimalle 25 baz puan artıracağının tahmin edildiğini aktaran analistler, Powell'ın çarşamba günü yapacağı açıklamaların piyasa beklentilerini etkileyebileceğini bildirdi.

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