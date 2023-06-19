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4(b) BAĞKUR'lu emekli kurban bayram ikramiyesi ödeme 2023 günü ne zaman?

4(b) BAĞKUR'lu emekli kurban bayram ikramiyesi ödeme 2023 günü ne zaman?

Kurban Bayramına artık günler kala milyonlarca emekliyi kurban bayramı ikramiyesi heyecanı sardı. Bu bayram da emekliye 2 bin liralık bayram ikramiyesi ödenecek. Peki 4(b) BAĞKUR'lu emekli kurban bayram ikramiyesini hangi gün alacak?

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Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve miktarına ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan paylaşım ile emekli aylıkları ve bayram İkramiyeleri 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. İşte güncel ödeme günleri ile 2023 emekli Kurban Bayramı ikramiyesi hakkında merak edilen güncel bilgiler...

4(b) BAĞKUR kapsamında gelir ve aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran 2023 tarihinde ödenecek. 

Kimlere bayram ikramiyesi ödenir?

Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

EYT'lilere çift ikramiye

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre EYT ile emekli olan vatandaşlar da dahil bu sene emekliler zamlı bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılmıştı.

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