Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,18 yükselişle 5.485,47 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,00 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 5.485,47 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,14 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren yüzde 1,12 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,36 değer kaybederek günü 5.475,48 puandan tamamladı.