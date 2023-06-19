BIST 5.409
DOLAR 23,67
EURO 25,88
ALTIN 1.486,59
HABER /  EKONOMİ

Borsa haftaya yükselişle başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,18 yükselişle 5.485,47 puandan başladı.

Abone ol

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,00 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 5.485,47 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,14 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren yüzde 1,12 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,36 değer kaybederek günü 5.475,48 puandan tamamladı.

ÖNCEKİ HABERLER
4(a) SSK'lı emekli kurban bayramı ikramiyesi ödeme günü ne zaman?
4(a) SSK'lı emekli kurban bayramı ikramiyesi ödeme günü ne zaman?
Çinli Skyworth ile Ulubaşlar Grubu Türkiye'de batarya fabrikası yatırımı için anlaştı
Çinli Skyworth ile Ulubaşlar Grubu Türkiye'de batarya fabrikası yatırımı için anlaştı
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Taylan Yıldız İYİ Parti'den istifa etti! Akşener çağırınca Google'dan istifa edip gelmişti
Taylan Yıldız İYİ Parti'den istifa etti! Akşener çağırınca Google'dan istifa edip gelmişti
Ukrayna karşı saldırıya geçti iki haftada kurtarılan yerleşim sayısı artıyor
Ukrayna karşı saldırıya geçti iki haftada kurtarılan yerleşim sayısı artıyor
Verimli bir yaz tatili için uzmanından tavsiyeler
Verimli bir yaz tatili için uzmanından tavsiyeler
Evine gitmek için yola çıkmıştı! Ankara'da yaşanan kaza çok feci
Evine gitmek için yola çıkmıştı! Ankara'da yaşanan kaza çok feci
TKP/Kıvılcım terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı!
TKP/Kıvılcım terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı!
Artvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü
Artvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü
"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde iki hafta sonunda 3. sırada yer aldı
"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde iki hafta sonunda 3. sırada yer aldı
Milli tenisçi İpek Öz, Fransa'da finalde kaybetti
Milli tenisçi İpek Öz, Fransa'da finalde kaybetti
Murat Akyer kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar? Murat Akyer'in ilk eşi kimdi, neden öldü?
Murat Akyer kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar? Murat Akyer'in ilk eşi kimdi, neden öldü?