4(a) SSK'lı emekli kurban bayramı ikramiyesi ödeme günü ne zaman?

Kurban Bayramına artık günler kala milyonlarca emekliyi kurban bayramı ikramiyesi heyecanı sardı. Bu bayram da emekliye 2 bin liralık bayram ikramiyesi ödenecek. Peki 4(a) SSK'lı emekli kurban bayram ikramiyesini hangi gün alacak?

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Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve miktarına ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan paylaşım ile emekli aylıkları ve bayram İkramiyeleri 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. İşte güncel ödeme günleri ile 2023 emekli Kurban Bayramı ikramiyesi hakkında merak edilen güncel bilgiler...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman?

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyeleri de yeni bir açıklama gelmediği takdirde 2 bin TL olarak ödemesi yapılacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre;

4(a) SSK bendi kapsamında gelir/aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri;

Ödeme günü 17-18 olanların 17 Haziran 2023 tarihinde,

Ödeme günü 19-20 olanların 18 Haziran 2023 tarihinde,

Ödeme günü 21-22 olanların 19 Haziran 2023 tarihinde,

Ödeme günü 23-24 olanların 20 Haziran 2023 tarihinde,

Ödeme günü 25-26 olanların 21 Haziran 2023 tarihinde ödenecektir.