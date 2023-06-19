BIST 5.475
DOLAR 23,67
EURO 25,87
ALTIN 1.487,26
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Elazığ’da 6,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Elazığ’da 6,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 6,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi.

Abone ol

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın baraj ve göletlerdeki denetimleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ekiplerce yapılan istihbari çalışmalar sonucunda kaçak balık nakli yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince şüpheli A.Ç. ve H.B.’nin bulunduğu araçlar tespit edildi. Yol kontrol noktalarında durdurularak arama yapılan araçlarda toplama 6,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi.

Şahıslar hakkında idari işlem uygulanırken ele geçirilen balıkların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TÜBİTAK 15, TCDD 4 personel alacak
TÜBİTAK 15, TCDD 4 personel alacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret ve memur maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret ve memur maaşı açıklaması
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Cengiz Kurtoğlu ve Alişan İstanbul Başakşehir'de konser verdi
Cengiz Kurtoğlu ve Alişan İstanbul Başakşehir'de konser verdi
Tabutta nefes alırken bulunan kadın şok etkisi yaratmıştı! 'Bu sefer gerçekten öldü'
Tabutta nefes alırken bulunan kadın şok etkisi yaratmıştı! 'Bu sefer gerçekten öldü'
İstanbul'da bir çocuk Örümcek Adam'a özenip 5. kattan atladı!
İstanbul'da bir çocuk Örümcek Adam'a özenip 5. kattan atladı!
Aslı Samat eski hali nasıldı, kaç kiloydu? Aslı Samat yeni hali şimdi kaç kilo?
Aslı Samat eski hali nasıldı, kaç kiloydu? Aslı Samat yeni hali şimdi kaç kilo?
Çorum'da elektrik tellerine takılan uçurtmayı almaya çalışan genç akıma kapıldı
Çorum'da elektrik tellerine takılan uçurtmayı almaya çalışan genç akıma kapıldı
İzmir'de üzerinden 42 bin lira sahte para çıkan kişi tutuklandı!
İzmir'de üzerinden 42 bin lira sahte para çıkan kişi tutuklandı!
Tekne faciasında Yunan yetkilileri ele veren kanıtlar ortaya çıktı
Tekne faciasında Yunan yetkilileri ele veren kanıtlar ortaya çıktı
Hakkari'de Haziran ayında bile 3 metreyi bulan kar var!
Hakkari'de Haziran ayında bile 3 metreyi bulan kar var!
Uşak’ta 22 bin sentetik hap ve 249 gram metamfetamin ele geçirildi
Uşak’ta 22 bin sentetik hap ve 249 gram metamfetamin ele geçirildi