BIST 5.475
DOLAR 23,61
EURO 25,86
ALTIN 1.486,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Avcılar'da feci olay! Serinlemek için denize girdi çırpınmaya başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avcılar'da feci olay! Serinlemek için denize girdi çırpınmaya başladı

AVCILAR'da, yüzmek için girdiği denizde fenalaşan 14 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Abone ol

Denizköşkler'de denize giren 14 yaşındaki Suriye uyruklu A.A. bir anda fenalaşıp suda çırpınmaya başladı.

Sahilde devriye gezen Avcılar Belediyesine bağlı bir zabıta, çocuğu görünce harekete geçti. Zabıtanın ardından denize giren can kurtaranlar hareketsiz duran A.A.'yı denizden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yaklaşık 1 saat kalp masajı yapılan çocuk kurtarılamadı.

A.A.'nın cenazesi özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu haberi okumadan yola çıkmayın! Kara yollarında durum
Bu haberi okumadan yola çıkmayın! Kara yollarında durum
Evde bakım maaşı 19 Haziran Pazartesi yatan iller listesi! 2023 bugün hangi illerde paralar yattı?
Evde bakım maaşı 19 Haziran Pazartesi yatan iller listesi! 2023 bugün hangi illerde paralar yattı?
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Dinlenme tesisine girmek isterken faciayı yaşadılar! Otomobil hurdaya döndü...
Dinlenme tesisine girmek isterken faciayı yaşadılar! Otomobil hurdaya döndü...
ABD'den İsrail'e 'dostlar alışverişte görsün' tepkisi
ABD'den İsrail'e 'dostlar alışverişte görsün' tepkisi
Yapı Kredi Bankası, 1.1 milyar liralık alacağını 333 milyon liraya sattı
Yapı Kredi Bankası, 1.1 milyar liralık alacağını 333 milyon liraya sattı
Dededen şeytani 'miras' planı! Torunlarının mirasına göz diken dede şok etti
Dededen şeytani 'miras' planı! Torunlarının mirasına göz diken dede şok etti
ABD'de facia! 5 kişi hayatını kaybetti
ABD'de facia! 5 kişi hayatını kaybetti
Emekli ve memur maaş zamları Meclis'te! Bayrama yetişecek mi?
Emekli ve memur maaş zamları Meclis'te! Bayrama yetişecek mi?
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan faizi kaç puan artıracak? Kredi kartı de faizleri yükselecek
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan faizi kaç puan artıracak? Kredi kartı de faizleri yükselecek
Ümit Özdağ'dan yeni Abdüllatif Şener ifşası! "Milletvekili iken 'Zarfer Partisi'ne oy vereceğim' dedi"
Ümit Özdağ'dan yeni Abdüllatif Şener ifşası! "Milletvekili iken 'Zarfer Partisi'ne oy vereceğim' dedi"
Malatya ve Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem oldu! AFAD'dan açıklama var
Malatya ve Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem oldu! AFAD'dan açıklama var