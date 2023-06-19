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Malatya ve Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem oldu! AFAD'dan açıklama var

Malatya ve Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem oldu! AFAD'dan açıklama var

6 Şubat depreminde büyük yıkım yaşayan Malatya ve Kahramanmaraş'ta gece yarısı peş peşe deprem oldu. Önce Malatya 4.4 sallandı ardından Kahramanmaraş'ta 4 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan iki şehir gece yarısı depremlerle sarsıldı. Saat 03:30&da Malatya'da Yeşilyurt merkezli 4.4 şiddetinde, ardından da saat 04.21'de Kahramanmaraş'ta Göksun merkezli 4 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD iki depremle ilgili peş peşe açıklamalar yaptı. 

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.30'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 3,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Malatya, dün saat 18.36'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki depremle de sallanmıştı.

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.21'de merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremlerle ilgili herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi. 

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