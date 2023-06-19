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Konya’da feci kaza! Lastiği patlayan otomobil takla attı: Yaralılar var!

Konya’da feci kaza! Lastiği patlayan otomobil takla attı: Yaralılar var!

KONYA’nın Beyşehir ilçesinde lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.Ö.’nün kullandığı 42 AFH 060 plakalı otomobil, Esence Mahallesi’nden Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde iken Orman İşletme Müdürlüğünün Genek deposu yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı.

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şarampole devrilerek taklalar atan otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü ile araç içerisindeki 4 kişi ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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