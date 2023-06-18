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Bakan Koca'dan 'sağlık raporu' açıklaması! Geçerlilik süresi o tarihe kadar uzatıldı

Bakan Koca'dan 'sağlık raporu' açıklaması! Geçerlilik süresi o tarihe kadar uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Raporunu henüz yenileme imkanı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır." açıklaması yaptı.

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Koca, sosyal medya hesabından, sağlık raporlarının geçerlilik süresine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle, engelliler için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulamasının devam ettiğini belirten Koca, son olarak geçerlilik süresinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını anımsattı.

Bakan Koca, "Raporunu henüz yenileme imkanı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek." bilgisini paylaştı.

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