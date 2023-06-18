Ata Demirer'e Bursa Kebabı şoku! Fiyatını görünce isyan etti: "Anlamadım ben"

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, Twitter hesabından bir Bursa kebabı fotoğrafı paylaşarak enflasyona tepki gösterdi. Demirer, "Anlamadım ben?" notunu düştü.

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Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer memleketi Bursa'yı ziyarete gitti. Oyuncu ve komedyen buradaki yemek fiyatlarını görünce kendini tutamadı.

Ünlü komedyen Ata Demirer'in son dönem paylaşımlarında verdiği kilolar dikkatlerden kaçmamıştı. 5 ayda 22 kilo verdiğini söyleyen komedyen son paylaşımıyla dikkat çekti.

Ata Demirer Bursa'ya ziyarete gittikten sonra fiyatları görünce şaştı kaldı.

"1 latte 1 espresso 1 su = 170 TL, 1 porsiyon en iyisinden bursa kebabı 270 TL. Anlamadım ben..." notuyla yaptığı ve yemek fiyatlarına tepki gösterdiği paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ata Demirer'e "Artık anlamıyoruz", "Anlamayı bıraktık", "Anlayan anlatsın" yorumları geldi.