BIST 5.475
DOLAR 23,61
EURO 25,84
ALTIN 1.486,42
HABER /  MAGAZİN

Ata Demirer'e Bursa Kebabı şoku! Fiyatını görünce isyan etti: "Anlamadım ben"

Ata Demirer'e Bursa Kebabı şoku! Fiyatını görünce isyan etti: "Anlamadım ben"

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, Twitter hesabından bir Bursa kebabı fotoğrafı paylaşarak enflasyona tepki gösterdi. Demirer, "Anlamadım ben?" notunu düştü.

Abone ol

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer memleketi Bursa'yı ziyarete gitti. Oyuncu ve komedyen buradaki yemek fiyatlarını görünce kendini tutamadı.

Ünlü komedyen Ata Demirer'in son dönem paylaşımlarında verdiği kilolar dikkatlerden kaçmamıştı. 5 ayda 22 kilo verdiğini söyleyen komedyen son paylaşımıyla dikkat çekti.

Ata Demirer Bursa'ya ziyarete gittikten sonra fiyatları görünce şaştı kaldı.

"1 latte 1 espresso 1 su = 170 TL, 1 porsiyon en iyisinden bursa kebabı 270 TL. Anlamadım ben..." notuyla yaptığı ve yemek fiyatlarına tepki gösterdiği paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ata Demirer'e "Artık anlamıyoruz", "Anlamayı bıraktık", "Anlayan anlatsın" yorumları geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
THY New York-İstanbul seferini yapan uçakta fenalaşan yolcu hayatını kaybetti
THY New York-İstanbul seferini yapan uçakta fenalaşan yolcu hayatını kaybetti
Antalya'da yoldan geçerken silahla vurulan kişi öldü!
Antalya'da yoldan geçerken silahla vurulan kişi öldü!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Çanakkale’de 45 dönüm tarım arazisi yanarak kül oldu
Çanakkale’de 45 dönüm tarım arazisi yanarak kül oldu
Baba, çocuklarını boğulmaktan kurtardı ama kendi kurtulamadı!
Baba, çocuklarını boğulmaktan kurtardı ama kendi kurtulamadı!
Terör örgütü elebaşı Salih Müslim Suriye, İran ve Rusya'dan dert yandı herkes kabullenmiş
Terör örgütü elebaşı Salih Müslim Suriye, İran ve Rusya'dan dert yandı herkes kabullenmiş
İran ile Özbekistan arasında 11 işbirliği belgesi imzalandı
İran ile Özbekistan arasında 11 işbirliği belgesi imzalandı
Fethiye'de otomobilin çarptığı depremzede çocuk öldü!
Fethiye'de otomobilin çarptığı depremzede çocuk öldü!
LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları sorgulama 2023
LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları sorgulama 2023
MotoGP Almanya Grand Prix'sini Jorge Martin kazandı
MotoGP Almanya Grand Prix'sini Jorge Martin kazandı
İzmir'de bir evde derin dondurucuda 4 kişinin cesedi bulundu
İzmir'de bir evde derin dondurucuda 4 kişinin cesedi bulundu
Türkiye, İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası’nda çeyrek finalde!
Türkiye, İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası’nda çeyrek finalde!