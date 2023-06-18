103 kilo veren Aslı Samat bikinili pozunu paylaştı

Mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra 103 kilo veren oyuncu Aslı Samat, sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı.

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Altı yıl önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası sağlıklı da beslenerek 103 kilo veren oyuncu Aslı Samat bikinili fotoğrafını Instagram hesabından “Bu fotoğrafla fark ettim ki çatlaklarım kendini aşmış. Tatilden dönünce bir çizdireyim kendimi” notuyla paylaştı.

Aslı Samat konuk olduğu bir programda “Sabah kalkıyordum pizzayla kahvaltı yapıyordum. Hiçbir şey yoksa bile makarna yiyordum. Psikologla konuşurken fark ettik, erkeklerden korunmak için bir noktadan sonra kilo almışım. Bir şey yaşadığım için değil ama duyduklarımdan dolayı erkeklere güvenmiyordum. Erkeklerle daha yeni yeni konuşuyorum” demişti.

Aslı Samat kimdir?

Aslı Samat, 25 Nisan 1991’de İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı ‘Uzaklarda Arama’ sinema filmi ile gerçekleştirdi.

Rol aldığı dizi ve filmler:

2022-Gülümse Kaderine (Dizi)

2019-Hercai (Dizi)

2018-Lady Winsley (Sinema)

2017-Ateş Böceği (Dizi)

2015-Uzaklarda Arama (Sinema)