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Kayseri'ye yarın için çok kuvvetli yağış uyarısı!

Kayseri'ye yarın için çok kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; yarın Kayseri'de çok kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek ani sel baskınlarına karşı duyarlı olunması istendi.

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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Kayseri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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