Devlet Bahçeli söyledi Tarsus'ta tabelalar asıldı il olmaya aday ilçeler listelendi

Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkacağı yönünde oluşan görüşlerin ardından Mersin'in Tarsus ilçesi girişine "İlimize hoş geldiniz" tabelaları asıldı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il önerisi için AK Parti'nin çalışmalara başladığı, belirlenen sekiz kriteri karşılayan 19 ilçenin il olacağı belirtildi.

Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından daha önce "İl'le de Tarsus" sloganıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda belediye tarafından Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkacağı yönünde oluşan görüşlerin ardından ilçe girişine "Tarsus il oluyor", "İlimize hoş geldiniz" tabelaları asıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozdoğan, Tarsus'un hem coğrafi konumu hem de tarım ve turizmiyle önemli bir kent olduğunu belirtti.

İlçenin 400 bini geçen nüfusa sahip olduğunu aktaran Bozdoğan, Tarsus'un il olmayı hak ettiğini kaydetti.

Odalardan destek

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak da Tarsus'un çok önceden il olmayı hak ettiğini belirtti.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, il olmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13 Haziran'da MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İl olmaya aday olan o ilçeler...

MHP Lideri Devlet Bahçeli bugün yaptığı açıklamayla il sayısının 100'e çıkacağı sinyalini verdi. Bahçeli'nin açıklamalarının ardından ise il olması beklenen ilçeler vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler sıralandı.

Polatlı, Ankara

Yüksekova, Hakkari

Kahta, Adıyaman

Midyat, Mardin

Siverek, Şanlıurfa

Ergani, Diyarbakır

Cizre, Şırnak

Nazilli, Aydın

Edremit, Balıkesir

Alanya, Antalya

Manavgat, Antalya

Lüleburgaz, Kırklareli

Bandırma, Balıkesir

İskenderun, Hatay

İnegöl, Bursa

Ünye, Ordu

Kozan, Adana

Fethiye, Muğla

Erciş, Van

Tarsus, Mersin

Akhisar, Manisa

Çorlu, Tekirdağ

Ereğli, Konya

Elbistan, Kahramanmaraş