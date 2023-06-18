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Kocaeli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Otomobiller su altında kaldı, alt geçitler göle döndü

Kocaeli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Otomobiller su altında kaldı, alt geçitler göle döndü

KOCAELİ'de meydana gelen şiddetli sağanak şehrin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Otomobiller su altında kalırken, alt geçitlerde oluşan su birikintileri de zor anlar yaşattı.

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Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak birçok ilçeyi olumsuz etkiledi. Bazı caddeler adeta göle döndü. Kentin farklı noktalarındaki alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Birçok araç su dolan bölgelerden geçmekte zorlandı.

Derince’de su basan bir caddede ise otomobil suyun altında kaldı. İzmit Bekirdere’de ise esnaf, su dolan iş yerlerini temizlemeye uğraştı.

Şehirdeki birçok yerde teyakkuza geçen ekipler iş makineleriyle çalışmalarını devam ettiriyor.

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