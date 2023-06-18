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NATO Genel Sekreterliği için Fransa-İngiltere gerginliği

NATO Genel Sekreterliği için Fransa-İngiltere gerginliği

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılması nedeniyle "İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın NATO'nun bir sonraki genel sekreteri olmasını engellemeye çalıştığı" öne sürüldü.

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İngiliz Daily Telegraph'ta yer alan habere göre, Fransız yetkililer, NATO'daki meslektaşlarına "örgütün bir sonraki genel sekreterinin AB'den bir isim olmasını istediklerini" bildirdi.

Gazeteye konuşan bir kaynak, "O (Ben Wallace) AB üyesi bir ülkeden değil. Başta Fransa olmak üzere pek çok ülke, bir sonraki genel sekreterin bir AB ülkesinden olması gerektiği konusunda ısrar ediyor." ifadesini kullandı.

Bu hamlenin, Fransa'nın AB'yi askeri açıdan bağımsız kılma ve güvenliği için Washington'a daha az bağımlı hale getirme çabasının bir parçası olduğu yorumu yapıldı.

2014'ten bu yana NATO Genel Sekreterliği görevini yürüten Norveçli Jens Stoltenberg'in gelecek eylülde görevi bırakması bekleniyor ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın, Stoltenberg'den görev süresinin uzatılmasını istediği öne sürüldü.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace ise Stoltenberg'in potansiyel halefleri arasında zikrediliyor.

Wallace, daha önce yaptığı açıklamada, "(NATO Genel Sekreterliği görevi) Her zaman bunun iyi bir iş olacağını söyledim. Bu benim istediğim bir iş. Ama şu anda yaptığım işi de seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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