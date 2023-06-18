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Ardahan'da Atatürk'ün silueti görülmeye başlandı

Ardahan'da Atatürk'ün silueti görülmeye başlandı

ARDAHAN'ın DAMAL ilçesinde Karadağ sırtlarına yansıyan Mustafa Kemal Atatürk'ün silueti, her yıl olduğu gibi bu yıl da görülmeye başladı.

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Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında 17.55-18.10 saatleri arasında ortaya çıkan Atatürk silueti, güneşli hava ile birlikte dün görülmeye başlandı. Yaklaşık 15 gündür gökyüzünün bulutlu olması nedeniyle görünmeyen siluet, güneşli hava ile yüzünü gösterdi. Atatürk'ün Karadağ sırtlarındaki siluetini görmek için bölgeye akın eden ziyaretçiler bolca fotoğraf çektirdi.

SİLÜET NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Atatürk silueti, ilk olarak 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Siluetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildi. Damal ilçesinde 1995’ten beri her yıl Temmuz ayı içinde 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenleniyor.

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