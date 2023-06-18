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Eskişehir'de yabani hayvanlar saldırdı, 20 küçükbaş telef oldu!

Eskişehir'de yabani hayvanlar saldırdı, 20 küçükbaş telef oldu!

ESKİŞEHİR’de yabani hayvan saldırısına uğradığı için kaybolan 80 küçükbaş, jandarma ekiplerinin dron destekli çalışmaları sonucu bulundu. Saldırı sonucu, 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Üçsaray Mahallesi’nde yabani hayvan saldırısı sonucu V.K. isimli şahsa ait kaybolan 80 küçükbaşın bulunması için çalışma başlatıldı.

Bölgede yapılan dron destekli arama çalışmaları sonucunda kayıp küçükbaş hayvanlardan 60 tanesi, ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Diğer 20 adet küçükbaşın ise yaban hayvanlarının saldırıları sonucu öldüğü tespit edildi.

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