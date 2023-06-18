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8. Ayvalık Deniz-Kum-Güneş ve Halk Dansları Festivali başlıyor

8. Ayvalık Deniz-Kum-Güneş ve Halk Dansları Festivali başlıyor

BALIKESİR'in AYVALIK Belediyesi tarafından 7 yıldan bu yana düzenlenen Geleneksel Ayvalık Deniz, Kum, Güneş ve Halk Dansları Festivali’nin 8.si, 19-24 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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Festivale; Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Moldova, Hindistan ve Türkiye’den toplam 18 halk dansları topluluğuyla 659 dansçının katılacağı bildirildi.

20 Haziran’da Altınova’da gerçekleşecek açılışın ardından festivalin sahilde devam edeceği kaydedildi. 22 Haziran’da ise halk dansları ekiplerinin Ayvalık Yunus Emre Parkı’nda ilçe halkıyla bir arada olacağı açıklandı.

Konuk ekiplerin 29 Haziran’da tekne turu ile Ayvalık’ın koylarıyla ünlü adalarında gezinti yapacakları, bir gün sonra ise festival komitesi üyeleri; Salih Özsoy ve Murat Edem ile birlikte Belediye Başkanı Mesut Ergin’i makamında ziyaret edecekleri de gelen bilgiler arasında.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 8. Geleneksel Ayvalık Deniz-Kum-Güneş ve Halk Oyunları Festivali’ne tüm halkı davet etti.

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