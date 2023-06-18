Emekli bayram ikramiyesi (SSK-Bağ-Kur) ödeme tarihleri! Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

2023 emekli maaşı ödeme günleri ve bayram ikramiyeleri için tarih araştırmaları sürerken beklenen açıklama geldi. Kurban Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıklarının ödeme tarihleri belli oldu. 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli aylığı ve ikramiyelerin ödemeleri tamamlanacak. İşte emekli bayram ikramiyesi (SSK-Bağ-Kur) ödeme tarihleri!

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Bayram ikramiyeleri ve emekli maaşlarının ne zaman yatacağı belli oldu. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödenmesine 17 Haziran 2023 tarihinden itibaren başlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler belli oldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-23 Haziran'da ödeneceğini bildirdi.

Ödeme takvimi belli oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre,

4 (a) (SSK) bendi kapsamında aylık alanlardan;

ödeme günü her ayın 17 ve 18'i olanların aylıkları ve bayram ikramiyeleri 17 Haziran'da, ödeme günü ayın 19 ve 20'si olanların aylık ve bayram ikramiyeleri 18 Haziran'da, ödeme günü ayın 21 ve 22'si olanların aylık ve bayram ikramiyeleri 19 Haziran'da, ödeme günü 23 ve 24'ü olanların aylık ve bayram ikramiyeleri 20 Haziran'da, ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların aylık ve bayram ikramiyeleri ise 21 Haziran'da ödenecek.

Bağ-kur emekli ikramiyesini ne zaman alacak?

4(b) (Bağ-Kur) kapsamında aylık alanların bayram ikramiyeleri ve aylıkları ise 22 Haziran'da hesaplara yatırılacak.

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların aylık ödemeleri ve bayram ikramiyeleri de 23 Haziran'da ödenecek.

Ne kadar ikramiye ödenecek?

14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.