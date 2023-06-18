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İstanbul'da park halindeki kamyonet dereye düştü!

İstanbul'da park halindeki kamyonet dereye düştü!

İSTANBUL SULTANBEYLİ'de park halinde bulunan kamyonet, yokuş aşağı kayması sonucu dereye düştü. Kazada can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

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Kaza, Sultanbeyli'de saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya Caddesi üzerinde bir yokuşta park halinde olan kamyonet yokuş aşağı kaymaya başladı. Kayan kamyonet cadde üzerinde bulunan derenin korkuluklarını yıkarak dere yatağına düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç altında ve içinde herhangi birinin olmadığı tespit edildi. Kamyonetin vinç yardımıyla düştüğü yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olayı gören İsmet T., “Araç yukarıdan aşağı geliyor, hanımım görmüş şoför içinde öldü vs. dedi. Biz geldik buraya, dereye indik içinde şoför ve kimse yok. Yaralanma yok, adam yukarıda park etmiş, araç da kaymış gelmiş” dedi.

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