Eskişehir ve çevresindeki iller için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporunda, Eskişehir ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü yağış tahmini yapıldı.

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Hava tahmin raporuna göre, Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinin parçalı, zaman zaman çok bulutlu olacağı ve sabah saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri geneli ile Eskişehir'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında yağışla birlikte 1-3 derece azalması öngörülürken, sağanak yağışa bağlı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarı yapıldı.