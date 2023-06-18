Burak Yılmaz'dan Beşiktaş açıklaması: İnşallah olacak

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın teknik direktör yardımcısı olmaya bir hayli yakın olduğunu söyledi. Yılmaz, "Görüşüyoruz olacak inşallah" dedi.

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Futbolu bırakan Burak Yılmaz'ın, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yardımcısı olması bekleniyor. 37 yaşındaki Yılmaz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşüp onay aldı. Burak Yılmaz, cumartesi günü Şenol Güneş ile bir araya gelip yeni sezonla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Yılmaz, Beşiktaş için yaptığı açıklamada, "Görüşüyoruz, olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, futbolculuk kariyerinde 2 dönem siyah-beyazlı formayı giymişti.