Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi ödeme tarihleri

Aile Destek Programı ödemeleri sürüyor. Aile Destek Paketi, 12 ay boyunca hane içindeki kişi başına düşen gelire göre değişen miktarlarda yapılan ödemelerdir. Aile Destek Programı şartlarını taşıyanlar başvurularını e-Devlet ve ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden yapabiliyor. Peki, "Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı, devam edecek mi, haziran ödemeleri ne zaman yapılacak?" İşte detaylar...

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Haziran ayının gelişi ile birlikte, Aile Destek Paketi ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan, gelir aralığına göre 850-1250 TL arasında değişen ödemelerdir. Normal şartlar altında Temmuz ayında sona erecek Aile Destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağı hak sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte 2023 Aile Destek Paketi Haziran ayı ödeme tarihleri...

Haziran ayı destek ödemeleri ne zaman?

Aile destek yardımı haziran ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aile Destek ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aile destek ödemesi tarihleri

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile Destek Programına başvuru şartları

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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Aile Destek Programı başvuruları nasıl yapılır?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile Destek Programı başvuru şartları

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.