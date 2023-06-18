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Aydın'da 2 ölü yunus karaya vurdu

Aydın'da 2 ölü yunus karaya vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Pamucak Sahilinde 2 ölü yunus bulundu.

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Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Pamucak Sahili ile Notestik Plajında 2 yunusun ölü olarak kıyıya vurduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede yunusların "stenella coeruleoalba" türü çizgili yunus olduğu belirlendi.

Pamucak Sahilinde bulunan yunusun hedef dışı av olarak ağa takıldığı, hava almak için su yüzeyine çıkamadığından boğularak öldüğü tahmin ediliyor.

Diğer yunusun ise vücudunda bozulma ve çürüme belirlenmesi nedeniyle daha önce öldüğü tespit edildi ancak ölüm nedeniyle ilgili bir değerlendirme yapılamadı.

Doku ve diş örnekleri alınan yunuslar, Kuşadası Belediyesi ekiplerince gömüldü.

İlçede 7 Haziran'da da 6 yunus karaya vurmuştu.

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