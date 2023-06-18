CHP İzmir milletvekili Deniz Yücel'den seçim itirafı: Hafife almışız

CHP milletvekili Deniz Yücel, genel seçimin sonuçlarına ilişkin “Sandıktan değişim mesajıyla birlikte bize de birtakım mesajlar çıktı. Partimize yöneltilen karalama kampanyalarını hafife almışız, savuşturamamışız” eleştirisini getirdi.

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Yeni dönemde ilk defa milletvekili seçilen isimlerden CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, genel seçimlerin sonuçlarını ve partideki kurultay sürecini Cumhuriyet gazetesine değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu’nun aldığı yüzde 48’lik oy oranının değerli olduğunu vurgulayan Yücel, “Sandıktan değişim mesajıyla birlikte bize de birtakım mesajlar çıktı” dedi.

"Güvenlik kaygısı ekonomik krize ağır bastı"

Yücel şunları söyledi:

“Yaptığı birçok doğru iş olmasına karşın toplumun belli bir kesimi CHP’yi ve Millet İttifakı’nı hâlâ mevcut iktidara alternatif olarak görmüyor. EYT, emeklilere dini bayramlarda ikramiye verilmesi, KYK borcu faizlerinin silinmesi, memurlara 3600 ek gösterge, taşerona kadro verilmesi gibi toplumun hayat pahalılığından ezilen dezavantajlı kesimlerinin yaşam standardını yükseltecek işler CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun sayesinde hayata geçti. Ancak seçim sürecinde partimize ve genel başkanımıza terör ve terör örgütleri üzerinden yürütülen karalama kampanyası toplumun belli bir kesiminde etkili oldu ve oy kullanırken güvenlik kaygısı, hayat pahalılığı ve ekonomik krize ağır bastı.”

"Savuşturamamışız"

CHP’nin ülkenin kurucu partisi olduğunu vurgulayan Yücel, “Terörle ilgili suçlamalar bizim üzerimize yapışmaz ama seçim sonuçları gösteriyor ki seçim sürecinde partimize yöneltilen karalama kampanyalarını hafife almışız, savuşturamamışız” diye konuştu.

Yerel seçimlere iyi hazırlanmaları gerektiğini söyleyen Yücel, “İlk hedefimiz sosyal belediyeciliği daha geniş kesimlere ulaştırmak olacak” ifadesini kullandı.

"İzmir'de hedef 30'da 30"

Genel seçimde İzmir’in 30 ilçesinden 28’inde CHP’nin birinci parti olduğunu söyleyen Yücel, “Keza Kılıçdaroğlu da çok yüksek oy aldı bu ilçelerde. AK Partili belediye tarafından yönetilen bir ilçede geride kaldık. Doğru adaylar, doğru mesajlar ve doğru stratejiyle İzmir’de 30’da 30 hedefi yakalanabilir” dedi.

"Kılıçdaroğlu güvenilir bir kaptan"

CHP’li Yücel, Kılıçdaroğlu’nun “Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin” sözlerine ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bundan bir babanın ailesini sahiplenmesi duygusundan başka bir şey çıkarmıyorum. Kılıçdaroğlu iyi veya kötü aldığı hiçbir sonuçtan kaçmadı. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı yarışında aldığı oyun başarısı bence tartışılamaz. ‘Yetmedi’ diyebilirsiniz ama ‘Başarısızdı’ diyemezsiniz. Biz yıllardır partimize yönelen önyargıları kırdık ve toplumun çok çeşitli kesimlerinden oy aldık. Kılıçdaroğlu tecrübeli ve güvenilir bir kaptandır. O yüzden bizim gemiden yana şüphemiz yok. Bizim için aslolan kaptan değil gemidir. Emin olun genel başkaniçin de öyle.”