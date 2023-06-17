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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' konulu seçim mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' konulu seçim mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 14 ve 28 Mayıs seçimlerine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu seçim mesajında bulundu.

Paylaşımında 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye'nin hizmetlerle, eserlerle, müjdelerle dolu dolu geçireceği ilave bir beş yıl daha kazandığını ifade eden Erdoğan, "Türkiye, sadece 21 yıllık değil asırlık kazanımlarını tehlikeye atacak büyük bir kuşatmayı da parçalamıştır." dedi.

Seçim sonuçlarının Türkiye'nin istikbal yolculuğu açısından öneminin zamanla daha iyi idrak edileceğini belirten Erdoğan, "Milletimizin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikçe çok daha net göreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında muhalefete yönelik sert eleştirilerde de bulundu.

Muhalefetin 'milleti barıştırma' iddiasıyla yola çıktığını ancak seçim akşamı kavgalarının başladığını ve hiç durmadığını belirten Erdoğan, "Millete demokrasi vadedenlerin iş koltuktan kalkmaya gelince bir gecede nasıl “diktatörleştikleri” anlaşıldı. 'Halil İbrahim sofrası' diye millete pazarladıkları masanın tam anlamıyla bir “kurtlar sofrası” olduğu ortaya çıktı. Milletimiz, iktidara gelebilmek uğruna terör örgütleriyle iş tutacak kadar muvazeneyi yitirmiş bir muhalefet pratiği görmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var"

Paylaşımında Türkiye’nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı olduğunu da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’nda inşallah bunun da gerçekleşmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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