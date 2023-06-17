BIST 5.475
DOLAR 23,61
EURO 25,84
ALTIN 1.486,42
HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden Murat Ongun’a sert tepki

Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden Murat Ongun’a sert tepki

14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de kriz derinleşiyor. Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isim Murat Ongun'un sosyal medya beğenileri gerilimi daha da artırdı.

Abone ol

Geçtiğimiz gün CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirtirken İmamoğlu'nun en yakınındaki ismin paylaşımları gündem olmuştu. Sosyal medya bu olay ile çalkalanırken krize bu kez de Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Deniz Demir dahil oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile ilgili bir soruya da Bülent Kuşoğlu, "Grup Başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar. Şimdiye kadar ikisi de adayız, demediler" cevabını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesi ise bu sözlere Twitter üzerinden yanıt verdi. CHP'deki kavganın adeta ilan edildiğini gösterircesine İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden Murat Ongun Twitter'da Kılıçdaroğlu ve Bülent Kuşoğlu'na ağır eleştiri getiren paylaşımları beğendi.

"Siyasete bu kadar meraklıysa..."

Ongun'un bu beğenilerinin görüntüleri ile bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Deniz Demir, Siyasete bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girmelidir. CHP Genel Başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızlığı kınıyorum. İfadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sıcak hava balonunun kalkışı sırasında yangın çıktı: 7 yaralı
Sıcak hava balonunun kalkışı sırasında yangın çıktı: 7 yaralı
Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü
Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Suudi Arabistan, hacca giden 1300 kişiyi 'özel konuk' olarak ağırlayacak
Suudi Arabistan, hacca giden 1300 kişiyi 'özel konuk' olarak ağırlayacak
Görevden alınan Cüneyt Yüksel son şovunu da yaptı
Görevden alınan Cüneyt Yüksel son şovunu da yaptı
Sosyal medyadan tehdit eden Suriyeli yakalandı
Sosyal medyadan tehdit eden Suriyeli yakalandı
Fatih Erbakan: 7'li maşanın ülkeye hayır getirmeyeceğini gördük
Fatih Erbakan: 7'li maşanın ülkeye hayır getirmeyeceğini gördük
Gri kategoride aranan FETÖ yöneticisi Zekeriya Cerit yakalandı
Gri kategoride aranan FETÖ yöneticisi Zekeriya Cerit yakalandı
Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın teklif aldı mı?
Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın teklif aldı mı?
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda bir Irak askeri yaralandı
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda bir Irak askeri yaralandı
Balıkesir'de feci kaza! Tıra arkadan çarptı, kağıt gibi ezildi: Bu otomobilden sağ çıktılar!
Balıkesir'de feci kaza! Tıra arkadan çarptı, kağıt gibi ezildi: Bu otomobilden sağ çıktılar!
Terör örgütü PKK/YPG Afrin'deki briket evlere roketli saldırı düzenledi!
Terör örgütü PKK/YPG Afrin'deki briket evlere roketli saldırı düzenledi!