Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden Murat Ongun’a sert tepki

14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de kriz derinleşiyor. Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isim Murat Ongun'un sosyal medya beğenileri gerilimi daha da artırdı.

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Geçtiğimiz gün CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirtirken İmamoğlu'nun en yakınındaki ismin paylaşımları gündem olmuştu. Sosyal medya bu olay ile çalkalanırken krize bu kez de Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Deniz Demir dahil oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile ilgili bir soruya da Bülent Kuşoğlu, "Grup Başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar. Şimdiye kadar ikisi de adayız, demediler" cevabını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesi ise bu sözlere Twitter üzerinden yanıt verdi. CHP'deki kavganın adeta ilan edildiğini gösterircesine İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden Murat Ongun Twitter'da Kılıçdaroğlu ve Bülent Kuşoğlu'na ağır eleştiri getiren paylaşımları beğendi.

"Siyasete bu kadar meraklıysa..."

Ongun'un bu beğenilerinin görüntüleri ile bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Deniz Demir, Siyasete bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girmelidir. CHP Genel Başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızlığı kınıyorum. İfadelerini kullandı.