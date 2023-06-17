Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın teklif aldı mı?

Teknik direktör Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den teklif almadıklarını söyledi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gelecek sezon Türk bir teknik direktörle çalışacaklarını duyurdu.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik." dedi.

"Camiayı bilen Türk hoca olacak!"

Takımın başına bir Türk teknik adam getireceklerini belirten Ali Koç, "Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman: Gelişmelerden haberim yok

Ali Koç'un "Camiayı bilecek, camianın evladı olacak" sözleri sonrası akıllara gelen isimlerden biri olan Aykut Kocaman, TRT Spor'a, "Gelişmelerden haberim yok." ifadelerini kullandı.

Beyaz TV'ye konuşan Sergen Yalçın, "Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadım. Kendileriyle bir görüşmemiz olmadı." dedi.