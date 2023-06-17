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Hac için Suudi Arabistan'a gidenlerin sayısı bir milyonu geçti

Hac için Suudi Arabistan'a gidenlerin sayısı bir milyonu geçti

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hac için yurt dışından bir milyondan fazla kişinin geldiğini açıkladı.

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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Ziyaret İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Muhammed el-Bicavi, El-İhbariyye televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bakanlığın kutsal toraklara hac ibadetini yerine getirmek amacıyla gelenlere hizmet verebilmek için tüm imkanları ve ekibiyle çalışmakta olduğunu belirtti.

Hac için gelenlere en iyi şekilde hizmet vermek için tüm maddi, teknolojik ve sivil imkanların seferber edildiğini vurgulayan Bicavi, tüm sınır kapılarının hacıları kabul etmek için açıldığını ve hac için gelenleri ağırlamaya, giriş işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlamaya yönelik en yüksek hazırlık seviyeleri ile donatıldığını aktardı.

Medine ve Mekke'deki tüm havaalanlarının, hac için gelenlere yönelik prosedürlerin güvenliğini sağlamak için tüm potansiyelleriyle çalıştığını aktaran Bicavi, şu ana kadar hac ibadetini gerçekleştirmek için yurt dışından bir milyondan fazla kişinin geldiğini söyledi.

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