Açıklamaları tepki çekmişti! Melike Şahin ve Mabel Matiz’in Denizli konseri iptal edildi

Katıldıkları ödül töreninde LGBT’cileri destekleyici açıklamalarda bulunan Melike Şahin ve Mabel Matiz'in Denizli'de sahne alacakları konserler iptal edildi.

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Katıldığı ödül töreninde LGBT’cileri destekleyici açıklamalarda bulunan Melike Şahin ve Mabel Matiz'in tepki çeken bu açıklamalarının ardından konserleri tek tek iptal edilmeye başlamıştı. Son olarak Mabel Matiz'İn 19 Haziran, Melika Şahin'in ise 30 Haziran'da Denizli Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşmesi planlanan konserlerinin iptal edildiği açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“19 ve 30 Haziran tarihlerinde Açık Hava Tiyatrosu’nda özel bir şirket tarafından yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserleri iptal edilmiştir.”