Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş enflasyon mesajı: Seçim belirsizliği ortadan kalktı elimiz güçlü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi kadrosunun birinci önceliğinin enflasyon olduğunu belirtti ve ''Enflasyon meselesini tek haneli rakamlara düşüreceğiz.'' dedi.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Olumsuz küresel ekonomik görünüme rağmen ihracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz." dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye 2001 krizinin şoku altındaydı"

Sizlere yardımcı olmak adına gece gündüz koştuk, çalıştık. Yeni dönemde de beklemeden adımlarımızı attık ziyaretlerimize başladık. 21 yıl önce göreve geldiğimizde Türkiye 2001 krizinin şoku altındaydı.

2022 senesi ihracatımız açısından rekorlar yılı olarak kayıtlara geçti. Bu yıla güçlü giriş yaptık ancak 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 50 bini aşkın can kaybımızın yanında 11 ilimizi de sarstı. Devasa yıkım karşısında süratle harekete geçtik. Deprem şehirlerimizdeki üretim çarklarının devam etmesi için iş dünyamıza her türlü desteği sağladık.

Asrın felaketine rağmen...

Depremin ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkileri de günden günde azalıyor. Asrın felaketine rağmen ihracatımız güçlü seyrini devam ettiriyor. Son 12 ayda ihracatımız 254.4 milyar dolara ulaştı. Ekonomimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüyerek son 11 çeyrektir büyümesini sürdürüyor.

"Enflasyon meselesini tek haneli rakamlara düşüreceğiz"

Gelen öncü veriler büyümenin ikinci çeyrekte de gücünü koruduğuna işaret ediyor. Salgın, deprem ve seçimlerin yanı sıra küresel ekonomide sıkıntılara rağmen yakaladığımız ivmeyi kaybetmeyeceğiz. Enflasyon meselesini tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ile artık elimiz daha güçlü. Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliğini bu mesele oluşturuyor.

İhracat hedefi

Olumsuz küresel ekonomik görünüme rağmen ihracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz. Bu yıl Eximbank'ın KOBİ'lerimize sağladığı kredi hacim oranı yüzde 25,8'e yükselecektir.

Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. (İhracat hedefi) 2028 senesi için de hedefimiz 400 milyar dolar ve üstünü yakalamaktır. Türkiye'nin son 21 yılda dış politikada attığı adımlar ihracatımız da çarpan etkisi yapmıştır. Türkiye'nin diplomatik temsil ağı genişledikçe ihracatı da yukarıya gitmiştir.

İstanbul Finans Merkezi yatırım çekme potansiyelimizi artıracaktır. Henüz istenen belirlenen hacme ulaşmış değiliz. İhracatçılarımızın da eko sistemden istifade edeceğine inanıyorum.

Şehir hastanelerimizin devreye girmesi ile yabancı hasta sayımız katlanarak artıyor. Gerek hastanelerimiz gerek termal tesislerimiz ile 10 milyar dolarlık sağlık turizmine sahibiz. Lojistik ihracatında 40 milyar doları hedefliyoruz. Dünyada yıldızı parlayan Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız. 28 Mayıs gecesi sandıkların kapanması ile Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımını atmış bulunuyoruz.

Muhalefete eleştiri

İnşallah önümüzdeki 5 sene boyunca çalışarak Türkiye Yüzyılını vizyonunu inşa edeceğiz. Türkiye sadece 21 yıllık değil asırlık kazanımlarını tehlikeye atacak kuşatmayı da parçalamıştır. Sırf iktidara gelmek uğruna kimlerin kimlerle pazarlıklara giriştiği zamanla ortaya çıkacaktır. Terör örgütleri ile ne gibi pazarlıkların yapıldığı ortaya çıktıkça verilmiş sadakamız var diyeceğiz. Millete pazarladıkları masanın kurtlar sofrası olduğu ortaya çıktı. Muhalefetinde hatalarını görüp kendilerini düzeltmelerini ümit ediyoruz. Ülkemizin en kronik sorunu olan muhalefet açığını kapatamadık. Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var.